Мир Суд в России принял громкое решение по Навальному: первые подробности

2021-01-18 19:30 105

В понедельник, 18 января, Химкинский суд Москвы арестовал российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали в аэропорту накануне после возвращения из Германии.

Об этом сообщил в своем Twitter адвокат Навального Вадим Кобзев.

Алексея Навального арестовали на 30 суток. Срок заключения - до 15 февраля 2021 года.

В московском управлении ФСИН объявили, что политика задержали по требованию этой службы за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию, где он должен был отмечаться как условно осужденный по делу "Ив Роше".

Известно, что 29 декабря Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении в отношении Навального уголовного дела о мошенничестве в связи с хищением 356 млн рублей, которые собрали созданные им организации, в том числе ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иностранным агентом в России).

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