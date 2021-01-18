Мир На Европу обрушились лютые морозы: где фиксируют температурные рекорды

2021-01-18 22:00 105

В Стамбуле парализовано движение на дорогах, а в Польше треснули железнодорожные пути

Многие страны Европы страдают от лютых холодов, а в некоторых регионах температура воздуха достигает рекордных значений. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В некоторых районах Польши температура в ночь на понедельник, 18 января, опустилась до -28 градусов по Цельсию. Такую низкую температуру фиксируют впервые за последние 11 лет. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что нарушило график поездов.

В Чехии последняя ночь оказалась самой холодной в этом году, температура держалась на показателе в 20 градусов ниже нуля во многих частях страны.

В Германии на выходных снегопад повалил многочисленные деревья и стал причиной увеличения количества ДТП.

В Стамбуле сильных снегопад практически парализовал движение транспорта на дорогах.

На прошлой неделе в Испании установились рекордно низкие температуры, в двух провинциях температура воздуха упала ниже -20 градусов по Цельсию. Холодная погода захватила даже те части страны, где, как правило, тепло и зимой – Валенсию, Барселону, Севилью и Мурсию.

В Украине в этом году опустились настоящие крещенские морозы. По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью ожидается до -21 градуса. Но осадков не будет, это обусловлено влиянием высокого атмосферного давления и антициклоном Dragica.

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