В Китае обнаружили COVID в мороженом, приготовленном на украинской сыворотке

Власти китайского города Тяньцзин заявили, что в нескольких образцах местного мороженого, ингредиенты для которого поставлялись в том числе из Украины, были обнаружены следы коронавируса. Об этом сообщает издание Xinhuanet.
В заявлении говорится, что предприятие Daqiaodao Food в Тяньцзине, прилегающем к Пекину, опечатало большую часть партии мороженого и уведомило об опасном товаре власти других городов.
С момента изготовления партии успели продать 390 пачек мороженого в самом Тяньцзине.
По заявлению властей города, ингредиенты включали сухое сырье: молоко из Новой Зеландии и сыворотку из Украины.
Сотрудники компании помещены на карантин и протестированы – 700 из них здоровы, ожидаются результаты остальных.
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