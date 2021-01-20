Мир ФБР отстранило от инаугурации нацгвардейцев за экстремистские высказывания в интернете

2021-01-20 13:16 77

Спецслужбы США отстранили по меньшей мере 12 служащих Национальной гвардии от охраны мероприятий, посвященных инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Как сообщает AP cо ссылкой на официального представителя Пентагона, проверку проводило ФБР. Все 12 человек имели связи с ультраправыми группировками или размещали в интернете экстремистские высказывания.

По крайней мере двое военных разместили в социальных сетях "неуместные комментарии или сообщения", связанные с инаугурацией. У остальных десяти обнаружили "потенциальные проблемы, связанные с предыдущей криминальной активностью", что, впрочем, не касается инаугурационных мероприятий.

В каких именно подразделениях проходили службу эти нацгвардейцы, не уточняется, но подтверждено, что все они отстранены от охраны Капитолия.

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