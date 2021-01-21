Спорт Торонто отчислил своего центрового - украинского баскетболиста Алексея Леня

2021-01-21 11:15 63

Клуб НБА "Торонто Рэпторс" отчислил украинского баскетболиста Алексея Леня. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Алексей Лень подписал контракт с "Торонто" только летом. За новый клуб Алексей провел 7 игр. Последние матчи команды украинец пропускал из-за протоколов НБА, связанных с коронавирусом.

Алексей Лень играет в НБА с 2013 года. Ранее украинец выступал за "Финикс", "Атланту" и "Сакраменто". 

В 2019/2020 годах он провел 55 матчей. Сначала за "Атланту", потом - за "Сакраменто". В среднем он набирал 8 очков, делал 5,8 подбора, 0,9 передачи.

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