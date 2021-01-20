Мир Названы первые указы, которые Байден подпишет уже сегодня

2021-01-20 18:30 175

Команда избранного президента США Джо Байдена анонсировала подписание новым лидером указа об обмене выхода страны из Всемирной организации здравоохранения. Также США возвратятся в Парижское соглашение.

Об этом сообщает BBC.

Одним из его первых шагов будет постановление исполнительной власти, требующее ношения масок по всей стране и во время межгосударственных поездок.

Байден хочет ускорить внедрение вакцины с конечной целью - вакцинировать 100 миллионов человек хотя бы первой вакциной против COVID за первые 100 дней своего пребывания в должности.

Трамп сократил налоги в США в 2017 году, но команда Байдена заявляет, что они несправедливо вознаграждают самых богатых американцев. Из-за этого новый президент хочет удвоить налоги.

В первый день президентства Байден хочет подписать указ о возвращении США в ВОЗ и климатическое соглашение. Он также хочет отменить указ Трампа о запрете на поездки в страну.

Новый президент США хочет отменить строительство стены с Мексикой. Кампанию Трампа он назвал "пустой тратой денег". Команда Байдена хочет занятся введением новых мер пограничного контроля.

Напомним, сегодня в США состоится инаугурация нового президента Джо Байдена. Трамп отказался в нее идти. Впрочем, планирует эффектно покинуть пост президента США.

Вчера Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. Он, в частности, заявил, что первый за несколько десятилетий не начал новых войн.

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