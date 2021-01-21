Мир В ООН отреагировали на указы Байдена по отмене множества спорных решений Трампа

2021-01-21 14:45 49

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал решение президента США Джо Байдена вернуть страну в ВОЗ. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

Так, ООН приветствует решение Соединенных Штатов возобновить сотрудничество с ВОЗ. Он напомнил, что важнейшим инструментом в борьбе с коронавирусом являются вакцины. Присоединение США к механизму COVAX поможет обеспечить равный доступ к препаратам для всех стран.

Генсек также позитивно оценил решение президента США Джо Байдена вернуться в Парижское соглашение об изменении климата.

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"Мы с нетерпением ожидаем лидерства США в ускорении глобальных усилий по достижению углеродной нейтральности", - отметил он.

Напомним, сразу же после инаугурации (20 января) президент США Джозеф Байден подписал 17 указов. Отменил выход США из ВОЗ, вернул Штаты к участию в соглашении по климату. В числе подписанных также указ о плане "100 дней масочного режима" для борьбы с пандемией, указ о прекращении строительства "стены Трампа" на границе с Мексикой, отзыв выданного Дональдом Трампом разрешения на строительство трансграничного нефтепровода Keystone.

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