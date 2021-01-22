Коронавирус В Минздраве уверяют, что вакцина от коронавируса уже весной появится в украинских аптеках

2021-01-22 08:28 98

Свободная продажа вакцин от китайского коронавируса нового типа в украинских аптеках начнется еще до лета, прогнозирует министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - рассказал глава Минздрава в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, государство намерено вакцинировать всех граждан бесплатно. При этом граждане не из группы риска и социально значимых профессий будут вакцинированы в конце 2021 в начале 2022 года.

Степанов уверяет, те кто не захочет ждать пятого этапа вакцинации, смогут самостоятельно купить вакцину в аптеке.

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