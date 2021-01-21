Коронавирус Врач назвал одну из главных проблем при восстановлении после Covid-19

2021-01-21 21:00 70

Дольше остальных будут восстанавливаться люди, которые принимали антибиотики

Одной из главных проблем у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, является нарушение пищеварительной системы. Об этом рассказал на своем Youtube-канале врач Павел Евдокименко.

Медики советуют употреблять мед, витамины группы B, калину и малину с минимальным количеством сахара.

Как объяснил врач, последствия Covid-19 сказываются главным образом на кишечнике. Работа пищеварительной системы налаживается медленнее, чем обоняние или режим сна. Притом дольше остальных будут восстанавливаться люди, которые во время болезни принимали антибиотики. Евдокименко также отметил, что ситуация может усугубиться из-за аллергических реакций.

Специалист посоветовал употреблять мед, витамины группы B, калину и малину с минимальным количеством сахара.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, большинство людей полностью выздоравливают от коронавируса через 12 недель, но у некоторых могут развиться долгосрочные симптомы, в том числе: сильная усталость, одышка, боль в груди, а также проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Треть людей, выздоровевших после Covid-19, были повторно госпитализированы в течение пяти месяцев с осложнениями, а каждый восьмой пациент, ранее перенесший коронавирус, умирает в течение 140 дней.

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