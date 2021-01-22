Коронавирус Китайская вакцина от коронавируса Sinovac - что показали клинические испытания препарата

2021-01-22 13:45 308

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech показала эффективность в 50,38%.

Как передает Синьхуа, третья фаза клинических испытаний вакцины проходила в трех странах: Бразилии, Индонезии и Турции.

"Данные клинических испытаний, полученные в этих трех странах, позволили нам укрепить уверенность в ее безопасности и эффективности", - заявил председатель правления и главный исполнительный директор компании Инь Вэйдун

В Турции вакцина показала эффективность в 91,25%, в Индонезии - 65,3%. А в Бразилии, вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения. Ее общий показатель эффективности составил 50,38%.

"Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов", - заявил он, добавив, что все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергаются многократным атакам со стороны вируса.

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