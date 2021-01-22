Коронавирус Венгрия подписала контракт на закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V

2021-01-22 20:34 77

Сегодня стало известно, что Венгрия заключила контракт на поставку вакцины от коронавируса Спутник V российского производства.

Поставки в страну будут проходить в три этапа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, контракт был подписан ночью 22 января. Подписанию предшествовали переговоры в течение двух с половиной месяцев. Другие подробности сделки станут известны в течение дня.

Каждый день от коронавируса умирает около сотни и более человек, а ограничительные меры наносят экономике ущерб примерно на 34 миллиона долларов, отметил венгерский министр.

"Ускорение вакцинации защитит человеческие жизни и даст возможность вернуться в нормальное русло, а ограничения будут сняты", - сказал Сийярто.

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