Венгрия подписала контракт на закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V

Сегодня стало известно, что Венгрия заключила контракт на поставку вакцины от коронавируса Спутник V российского производства.
Поставки в страну будут проходить в три этапа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, контракт был подписан ночью 22 января. Подписанию предшествовали переговоры в течение двух с половиной месяцев. Другие подробности сделки станут известны в течение дня.
Каждый день от коронавируса умирает около сотни и более человек, а ограничительные меры наносят экономике ущерб примерно на 34 миллиона долларов, отметил венгерский министр.
"Ускорение вакцинации защитит человеческие жизни и даст возможность вернуться в нормальное русло, а ограничения будут сняты", - сказал Сийярто.
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