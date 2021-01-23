Мир Байден поручил расследовать отравление Навального, у Путина ответили

2021-01-23 13:00 707

Президент США приказал проанализировать данные об отравлении российского оппозиционера, в Кремле ему ответили

Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам изучить данные, чтобы привлечь Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, - передает Хвиля.

Также разведка США проверит информацию о взломе сетей федеральных ведомств и подозрения о выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане.

"При том, что мы работаем с Россией для продвижения американских интересов, мы одновременно работаем и над тем, чтобы привлечь ее к ответу за ее авантюрные и недружественные действия. С этой целью президент даст поручение разведывательному сообществу подготовить полный анализ кибервзлома компании Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, использование ею химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и подозрений в выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане", – пояснила Псаки.

В свою очередь, как передают РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут комментировать решение Байдена по расследованию дел против России.

"Мы с вами помним, что многочисленные расследования, относительно российского вмешательства, были проведены, потрачены немалые средства американских налогоплательщиков на это, в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства в выборы США", – подчеркнул Песков.

Кроме того, информацию об атаке на американских военных в Афганистане пресс-секретарь считает неправдивой.

"Это ни что иное, как фейк, спецслужбы не располагают такой информацией и не могут ее подтвердить", – отметил Песков.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире