Коронавирус Вакцину от коронавируса можно будет купить в аптеке: Степанов назвал сроки

2021-01-23 15:00 56

В Украине намерено вакцинировать всех граждан бесплатно

При этом граждане не из группы риска и социально значимых профессий будут вакцинированы в конце 2021 начале 2022 года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Но те, кто не захочет ждать пятого этапа вакцинации, смогут купить вакцину в аптеке. Продажа вакцин от коронавируса на коммерческом рынке начнется еще до лета.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", — сказал он.

Кроме того, в Украине начнут вакцинировать людей от COVID-19 в феврале 2021 года китайской вакциной Sinovac. Украинцы, как и жители стран ЕС, будут получать COVID-паспорт.

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