Спорт видео Порье нокаутировал Макгрегора на UFC 257

2021-01-24 10:00 238

 

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье в главном поединке UFC 257.

Бой в легком весе состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби. Соревнования впервые с марта прошлого года прошли с болельщиками.

Американец нокаутировал соперника во втором раунде. Теперь у 32-летнего Порье 27 побед в MMA при 6 поражениях и 1 несостоявшемся бое.

 

В со-главном бою UFC 257 американец Майкл Чендлер нокаутировал в первом раунде представителя Новой Зеландии Дэна Хукера. Бой прошел в легкой весовой категории и стал дебютным для американца в главном промоушене мира.

Конор и Дастин подрались во второй раз. Первый бой между ними прошел в сентябре 2014 года, тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что непобежденный российский боец смешанных единоборств и чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в том случае, если его впечатлят бои на 257-м номерном турнире.

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