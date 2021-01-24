Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье в главном поединке UFC 257.
Бой в легком весе состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби. Соревнования впервые с марта прошлого года прошли с болельщиками.
Американец нокаутировал соперника во втором раунде. Теперь у 32-летнего Порье 27 побед в MMA при 6 поражениях и 1 несостоявшемся бое.
В со-главном бою UFC 257 американец Майкл Чендлер нокаутировал в первом раунде представителя Новой Зеландии Дэна Хукера. Бой прошел в легкой весовой категории и стал дебютным для американца в главном промоушене мира.
Конор и Дастин подрались во второй раз. Первый бой между ними прошел в сентябре 2014 года, тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что непобежденный российский боец смешанных единоборств и чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в том случае, если его впечатлят бои на 257-м номерном турнире.
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