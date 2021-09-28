Спорт Усик рассказал, почему не нокаутировал Джошуа

2021-09-28 21:00

 

Украинский боксёр отметил, что считает нокаут "большим куском минуса для здоровья" спортсмена. Усик назвал бой с Джошуа "великолепным"

Новоиспечённый чемпион мира в супертяжёлой весовой категории Александр Усик считает позитивным тот факт, что бой с Энтони Джошуа не закончился нокаутом соперника.

Об этом украинский спортсмен рассказал на пресс-конференции.

"Провел поединок, 12 раундов отбоксировали, великолепно, красочно. Людям понравилось, все замечательно. Не было нокаута, ну и слава Богу, что не было. Чуть здоровее будем с Антохой", - заявил Александр Усик.

Боксёр отметил, что нокаут является "большим минусом для здоровья" и он сам выступает против того, чтобы спортсмены "падали, забывали какой сегодня день и приходили после этого в себя".

Усик также добавил, что Джошуа провёл ряд ощутимых ударов, которые отправляли украинского чемпиона "к Илону Маску". Вместе с тем, благодаря его тренеру, Юрию Ткаченко, он смог выравнять бой и дать достойный отпор уже бывшему чемпиону мира.

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