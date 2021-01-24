Коронавирус 24 января: церковный праздник, день ангела, приметы, чем опасен этот день

2021-01-24 10:30 210

24 января — 24-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 341 день.

До 15 октября 1582 года — 24 января по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 24 января по григорианскому календарю.

Международные образования

Своей резолюцией от 3 декабря 2018 года (A/RES/73/25) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования.

24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Кристиан Нельсон получил патент на эскимо.

Православные празднования

память преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника (529);

память преподобного Феодосия Антиохийского (ок. 412);

празднование в честь Елецкой иконы Божией Матери (1060).

Именины (день ангела)

Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.

Исторические события

41 — заговор против Калигулы, окончившийся убийством императора Римской империи и его семьи и воцарением Клавдия.

1935 — в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера» (Krueger Cream Ale).

1984 — выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

2015 — обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе.

Лунный день и календарь стрижек

На дату 24.01.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 12 лунный день в лунном календаре.

Луна в знаке зодиака Близнецы. Общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.

Народный календарь

В христианской традиции в этот день почитается последний император Рима — Феодосий Великий, в конце 5 века законодательно запретивший языческие культы.

Этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья. Говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться — поэтому она колдует морозы.

С морозами были связаны и некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день — к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну.

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