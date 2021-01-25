Политика Трамп передумал создавать свою политическую партию в США

2021-01-25 08:11 70

Экс-президент США Дональд Трамп не станет создавать третью крупную политическую партию в стране, которая конкурировала бы с демократами и республиканцами.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на советника предвыборного штаба экс-президента Джейсона Миллера.

Комментируя слухи относительно возможности создания Трампом новой партии, Миллер отметил, что бывший глава Белого дома "ясно дал понять, что его цель - вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей Конгресса США в 2022 году".

При этом он подчеркнул, что "за пределами этих усилий" в данном отношении ничего не планируется.

В свою очередь корреспондент газеты New York Times Мэгги Хэберман написала в Twitter, что Трампа "отговорили" от этой затеи.

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