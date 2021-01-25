Мир Путин впервые высказался о "дворцовом" расследовании Навального

2021-01-25 16:32 105

 

Президент России Владимир Путин заявил, что ни он, ни его родственники якобы не владеют дворцом в Геленджике, о котором Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил в фильме «Дворец для Путина».

Об этом Путин сказал во время общения со студентами, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

"Я не смотрел этого фильма из-за отсутствия свободного времени но листал видеоподборки которые принесли помощники.

Ничего из того что там указано ни мне ни моим близким родственникам не принадлежит и не принадлежало", - заявил он.

"Все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги", - утверждает Путин, не приведя никаких фактов в свое оправдание.

Напоминаем,  что в субботу, 23 января, в десятках городов России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Шествие превратилось в кровавые столкновения. В отделения полиции, по данным правозащитной организации ОВД-Инфо, попали более двух тысяч человек.

В Москве, по разным оценкам, в акции поучаствовали до 40 тысяч человек. Некоторые активисты и общественниками назвали ее самой массовой в российской истории.

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