Коронавирус видео Создана первая реальная 3D-модель коронавируса

2021-01-25 17:30 63

3D-модель коронавируса создали методом криоэлектронной томографии

Австрийские и китайские ученые разработали первую реальную модель коронавируса SARS-CoV-2, отсканировав его замороженные частицы.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Naked Science.

По словам технического директора основанной учеными из Венского технического университета компании Nanographics Питера Миндека, это самое реалистичное изображение коронавируса.

«Это наиболее близкое изображение, показывающее, как на самом деле выглядит коронавирус. С помощью современных технологий показать более реалистично невозможно. Все изображения, появляющиеся в СМИ, — модели. Мы хотели предоставить общественности реальное изображение вируса в 3D», — отметил ученый.

3D-модель коронавируса создали методом криоэлектронной томографии. Так, замороженный образец вируса просканировали под разными углами с помощью электронного микроскопа. Затем полученные данные преобразовали в трехмерные изображения. Затем из исходника удалил шум, визуализировали его и присвоили оптические свойства и цвета.

После этого получилось изображение сферической оболочечной структуры SARS-CoV-2, из которой выходят его «шипы» — S-белки. Они являются важнейшим элементом «короны» вируса, которые покрывают оболочку частицы. Именно на эти шиповидные белки нацелены противовирусные антитела.

Размеры частицы вируса меньше длины волны видимого света, поэтому, к примеру, он не имеет цвета. Розовый и синий оттенки на представленном изображении используются лишь для лучшего отображения формы и различных частей SARS-CoV-2.

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