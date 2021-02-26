Коронавирус Moderna выпустила новую вакцину, спасающую от африканского штамма коронавируса

2021-02-26 08:28

Компания Moderna обновила свою вакцину от коронавируса, и теперь она должна помочь в борьбе с африканским штаммом коронавируса.

Как сообщает CNN, новую вакцину (mRNA-1273.351) уже отправили в Национальный институт здоровья США для клинического исследования. Ее планируют использовать в качестве ревакцинации для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса, а также - в качестве первичной вакцины для людей, которые не болели COVID-19 и еще не были вакцинированы.

А тем временем в компании анализируют, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов Covid-19. 

Ранее сообщалось, что вакцины малоэффективны против африканского штамма COVID. Так, ученые выяснили, что даже оригинальная AstraZeneca (в Украине используется ее индийский аналог) лишь на 10% защищает от африканского штамма.

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