Мир Работа в Европе: куда едут украинские заробитчане и сколько им платят

2021-01-27 16:30 70

Чаще всего украинские заробитчане в Польше могут рассчитывать на работу упаковщиков на заводах, швей, дальнобойщиков и разнорабочих. Зато в Италии есть спрос на сиделок, горничных и нянь.

Подборку самых популярных вакансий для украинских заробитчан опубликовал "24 канал", ссылаясь на агентства, занимающиеся трудоустройством. По данным аналитиков, в Польше чаще всего ищут упаковщиков на заводы, разнорабочих на фабрики и стройки, дальнобойщиков и швей. Зарплаты предлагают разные: в среднем - от 20 до 25 тысяч гривен.

В Германии приглашают на работу украинских сиделок, горничных, упаковщиков и строителей. Там можно заработать до 50 тысячи гривен в месяц.

В Италии есть спрос на сиделок, нянь и работников на заводы. Уровень зарплат составляет около 20-30 тысяч гривен. Наибольший доход предлагают няням - до 60 тысяч гривен в месяц.

В Чехии требуются водители-дальнобойщики, строители, работники на автозавод, разнорабочие и сварщики. Водителям предлагают наибольшую зарплату - от 25 до 75 тысяч гривен. Доход других работников колеблется от 25 до 30 тысяч гривен.

В Венгрии ищут представителей рабочих специальностей: электриков, арматурщиков, каменщиков. Но, по сравнению с другими странами, зарплаты здесь не слишком высокие - в среднем от 15 до 28 тысяч гривен.

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