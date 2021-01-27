Врач назвал категорию людей, которым противопоказана вакцина от вируса: "нельзя прививаться..."

Вакцинация от коронавируса противопоказана ряду людей
Об этом предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
В частности нельзя прививаться людям, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет о таких недугах, как иммуносупрессия, рассеянный склероз и прочие тяжелые болезни.
Кроме того, прививаться нельзя также во время любых инфекций, даже самых безобидных - банальных ОРВИ, и конечно же тем, у кого тест на COVID-19 положительный.
Причем ПЦР-тест может показывать у вас отсутствие вируса, но тест на антитела покажет иммуноглобулины igM, это также является противопоказанием к вакцинации.
Возможно, вирус спрятался, сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция. В этом случае тоже нельзя прививаться.
Анча Баранова добавила также, что наличие антител igG и отсутствие igM указывает на постковидное состояние. Но в таком случае вакцинироваться смысла уже нет - вы переболели и у вас выработался иммунитет.