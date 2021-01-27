Коронавирус Вакцинированным украинцам будут выдавать COVID-паспорта

2021-01-27 18:30 49

После вакцинации от коронавируса гражданам Украины будут выдавать COVID-паспорта. Получить такой паспорт украинцы смогут у своего семейного врача.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-дискуссии «Вакцинация. Коррупция. COVID-19».

По его словам, украинская власть рассматривает возможность введения международного свидетельства о вакцинации, которые могут выдавать после курса прививок от коронавируса.

«Мы понимаем, что в дальнейшем будет расти ажиотаж относительно доступа в частные структуры, чтобы провакцинироваться вне очереди после возможного введения международного свидетельства о вакцинации, которое позволит путешествовать», - отметил он.

Ляшко объяснил, что из электронной системы здравоохранения можно будет сгенерировать международное свидетельство о вакцинации.

«Мы делаем запись в электронной системе здравоохранения, не генерируем никаких других систем. До 10 февраля все медицинские системы протестируют этот модуль, который будет готов к использованию», - объяснил он.

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