Врач назвал одну из главных причин смертей от коронавируса в Украине

Причиной летальных исходов от коронавируса в Украине часто являются сами же инфицированные, которые не спешат обращаться за медицинской помощью, а когда решают пойти в больницу, то уже становится слишком поздно.
Об этом рассказал военный эпидемиолог Сергей Кравченко. "Количество обращений за госпитальной помощью уменьшилось, но одновременно увеличилось количество госпитализаций тяжелых и критических форм. Когда пациент находится в тяжелой или критической форме, это дорога почти в один конец. То есть люди обращаются за помощью уже с запущенной формой болезни", – пояснил медик.
По его мнению, во многом виновато государство, которое не смогло обеспечить широкий доступ людей к тестированию на COVID-19, и бесплатное лечение. "Пациенты вынуждены все делать за свой счет – лекарства, диагностика и т.д." – констатировал Кравченко.
Он добавил, что "стандарт оказания медицинской помощи, протокол, маршрут пациента является неадекватным".
В частности, врач обратил внимание на то, что коронавирус – особо опасная инфекция. Однако государство недооценивает его опасность и часто сравнивает с гриппом или ОРВИ.
"Эта болезнь недооценена властью, потому что с самого начала всех пациентов с легкими формами отправляли амбулаторно лечиться домой за свой счет", – отметил он.
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