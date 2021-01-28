Экономика Резервы Украины за месяц уменьшились на 200 миллионов долларов

2021-01-28 09:12 63

Международные резервы Украины незначительно снизились – до $28,9 млрд, что на $200 млн меньше, чем по состоянию на 1 января 2021 года – $29,1 млрд. 

Как сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, средства правительства в НБУ превышают $1,8 млрд. Их достаточно для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте, объем которых к концу января составляет $77 млн, в феврале – $652 млн.

По его словам, объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения.

В сообщении также указано, что преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на "спотовом" сегменте рынка, незначительное преобладание спроса – на "форвардном" сегменте.

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Экономика

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Гривня обвалится неожиданно и глубоко: экономист дал прогноз 2021-01-24 14:30 525
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Эксперты ожидают курс доллара на уровне до 29,5 грн в 2021 году 2021-01-14 22:00 217