Экономика Резервы Украины за месяц уменьшились на 200 миллионов долларов

2021-01-28 09:12 63

Международные резервы Украины незначительно снизились – до $28,9 млрд, что на $200 млн меньше, чем по состоянию на 1 января 2021 года – $29,1 млрд.

Как сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, средства правительства в НБУ превышают $1,8 млрд. Их достаточно для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте, объем которых к концу января составляет $77 млн, в феврале – $652 млн.

По его словам, объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения.

В сообщении также указано, что преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на "спотовом" сегменте рынка, незначительное преобладание спроса – на "форвардном" сегменте.

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