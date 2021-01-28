Мир Boeing 737 Max возвращается: доработанные после серии катастроф лайнеры снова признаны безопасными

2021-01-28 10:11 63

Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разрешило эксплуатировать самолеты Boeing 737 Max в Евросоюзе.

"Мы уверены, что самолет безопасен, что является условием для нашего одобрения. Но мы будем продолжать внимательно следить за эксплуатацией 737 MAX при возобновлении полетов", – сказал исполнительный директор EASA Патрик Ки.

По его словам, Boeing обязуется работать над дальнейшим совершенствованием самолетов в среднесрочной перспективе, чтобы достичь еще более высокого уровня безопасности

Также национальное управление гражданской авиации Великобритании одобрило возвращение в эксплуатацию Boeing 737 MAX в связи с усовершенствованием технических характеристик лайнера и изменением программы подготовки пилотов.

Британские власти добавили, что "находятся в тесном контакте с авиаперевозчиком TUI, который является в настоящий момент единственным оператором самолетов этой модели в королевстве".

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф, жертвами которых стали 346 человек. Руководство компании признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

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