Политика Европейское агентство EASA порекомендовало не использовать воздушное пространство Беларуси

2021-05-27 10:41

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) рекомендует не использовать воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба EASA.

Агентство советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам, не входящим в ЕС, летящим в или из блока, избегать воздушное пространство Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.

"SIB рекомендует операторам, основным местом деятельности которых является одно из государств-членов EASA, избегать операций в РПИ Минска, за исключением случаев, когда такие операции считаются необходимыми для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

 

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