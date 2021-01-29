Политика Последствия захвата Капитолия: американцы массово выходят из состава Республиканской партии

2021-01-29 09:11 105

С начала года более 30 тысяч зарегистрированных членов Республиканской партии вышли из ее состава после штурма Капитолия.

Как сообщает The Hill, такой беспрецедентный исход может создать проблемы для республиканцев, пытающихся определиться с дальнейшими действиями после проигрыша в президентской гонке и борьбе за большинство мест в Сенате Конгресса.

"Однако это, вероятно, является только верхушкой айсберга. Данные 30 тысяч человек проживают лишь в нескольких штатах, где еженедельно сообщают о регистрации избирателей и о тех гражданах, кто меняет партию", - говорится в публикации.

Тем временем в руководстве Республиканской партии заявили, что не будут просить экс-президента Дональда Трампа участвовать в выборах 2024 года. Об этом сказала в интервью агентству Associated Press председатель Национального комитета партии Ронна Макдэниел. Она добавила, что принятие решения об участии в выборах остается за кандидатами.

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