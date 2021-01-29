Мир Дипломаты обсудили в МИД и Генпрокуратуре Боснии вопрос возвращения украинской иконы

2021-01-29 14:12 49

Посол Украины в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с главой МИД балканского государства Бисерой Туркович и генеральным прокурором Горданой Тадич для обсуждения доступа украинских экспертов к иконе и ее возвращения в Украину.

"Надеюсь на скорое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

По его словам, главный прокурор заверила, что по данному делу проведено большое количество следственных действий.

Ранее президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что вернет Киеву старинную икону, только если Украина докажет, что раньше искала ее. В ответ МИД Украины напомнило Додику о Конвенции 1970 года о предотвращении незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, а также потребовали возврата культурной ценности без всяких условий.

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