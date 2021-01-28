Украинский футболист Путин нашел себе новый клуб в Европе

Украинский футболист Виктор Путин может перейти в белорусский клуб "Неман".
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В настоящее время Путин находится на просмотре в "Немане". В течение несколько дней тренерский штаб белорусского клуба примет решение по украинцу.
25-летний Путин является уроженцем Херсонской области и воспитанником футбольной школы киевского "Динамо". За свою карьеру он выступал только в польских клубах: "Энергия" (Козенице), "Брон" (Радом), "Висла" (Сандомир) и "Белхатув". В настоящее время он является свободным агентом и может достаться "Неману" бесплатно. За свой последний клуб "Белхатув" Путин, играющий на позиции центрального атакующего полузащитника, провел 32 матча и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 75 тысяч евро.
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