Спорт Украинский футболист Путин нашел себе новый клуб в Европе

2021-01-28 20:00 49

 

Украинский футболист Виктор Путин может перейти в белорусский клуб "Неман".

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В настоящее время Путин находится на просмотре в "Немане". В течение несколько дней тренерский штаб белорусского клуба примет решение по украинцу.

25-летний Путин является уроженцем Херсонской области и воспитанником футбольной школы киевского "Динамо". За свою карьеру он выступал только в польских клубах: "Энергия" (Козенице), "Брон" (Радом), "Висла" (Сандомир) и "Белхатув". В настоящее время он является свободным агентом и может достаться "Неману" бесплатно. За свой последний клуб "Белхатув" Путин, играющий на позиции центрального атакующего полузащитника, провел 32 матча и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 75 тысяч евро.

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видео Порье нокаутировал Макгрегора на UFC 257 2021-01-24 10:00 406
Торонто отчислил своего центрового - украинского баскетболиста Алексея Леня 2021-01-21 11:15 140
Владимир Кличко рассказал, сколько времени ему нужно для возвращения на ринг 2021-01-18 20:30 756