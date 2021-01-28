Коронавирус Врачи назвали неожиданное последствие коронавируса

2021-01-28 21:00 63

Оно связано с наличием «входных ворот» инфекции.

Коронавирус может привести к развитию конъюнктивита и снижению остроты зрения. О таком неожиданном последствии инфекции рассказала врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова, сообщает lenta.ru.

По ее словам, возникновение конъюнктивита связано с изменением слизистой глаз, которая является «входными воротами» инфекции. «Причем вот эти аллергические конъюнктивиты, о которых мы слышим уже в постковидное время, через несколько недель после заболевания, они могут сопровождать заболевание в целом и в течение периода острого», — объяснила Шилова.

У некоторых людей после коронавируса также ухудшается зрение и происходят изменения в хрусталике, добавила врач. Речь идет о тех пациентах, которые перенесли заболевание в средней или тяжелой форме. Те, кто носил очки с диоптриями для чтения, вынуждены менять их на более сильные.

«Нередко в процессе этой инфекции истощаются возможности организма. Человек, который читал без очков, перенес инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол», — заявила врач.

Помимо этого, после коронавируса могут происходить изменения и с внутрисосудистым свертыванием. По словам Шиловой, у некоторых ее пациентов наблюдаются нарушения кровообращения в мелких сосудах глазного дна, что в свою очередь приводит к сужению поля зрения и появлению затуманивания.

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