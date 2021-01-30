Спорт Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

2021-01-30 12:30 77

Британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) будет считаться фаворитом в поединке против соотечественника Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Боксеры должны сойтись в будущем году за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Пока контракт на бой не подписан, однако уже сейчас букмекеры начали принимать ставки на грандиозное событие.

Победа Фьюри оценивается котировкой 1,57. Ничья оценивается показателем 17,00. А коэффициент на успех Джошуа достигает уровня 2,37.

Отметим, что статус поединка зависит от украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), который является обязательным претендентом на чемпионский бой с Джошуа. При этом украинец намекнул, что готов подождать с боем против британца.

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