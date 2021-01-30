Спорт Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

2021-01-30 12:30 77

 

Британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) будет считаться фаворитом в поединке против соотечественника Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Боксеры должны сойтись в будущем году за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Пока контракт на бой не подписан, однако уже сейчас букмекеры начали принимать ставки на грандиозное событие.

Победа Фьюри оценивается котировкой 1,57. Ничья оценивается показателем 17,00. А коэффициент на успех Джошуа достигает уровня 2,37.

Отметим, что статус поединка зависит от украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), который является обязательным претендентом на чемпионский бой с Джошуа. При этом украинец намекнул, что готов подождать с боем против британца.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Врачи назвали неожиданное последствие коронавируса

2021-01-28 21:00 560

В Кабмине назвали сроки введения техосмотра - будет обязательным для всех авто

2021-01-26 16:30 1183

Украинцам назвали симптом вируса, при котором не обойтись без госпитализации: "Лучше лечиться в стационаре"

2021-01-21 18:30 2142

В ОБСЕ назвали главное условие для вступления Украины в Евросоюз

2021-01-20 22:00 1491

Еще новости в разделе "Спорт"

Евро-2020: УЕФА готовит ряд ограничений для болельщиков

2021-01-30 13:30 77

Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

2021-01-30 12:30 77

Украинский футболист Путин нашел себе новый клуб в Европе

2021-01-28 20:00 112

видео Порье нокаутировал Макгрегора на UFC 257

2021-01-24 10:00 406
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Евро-2020: УЕФА готовит ряд ограничений для болельщиков 2021-01-30 13:30 77
Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя 2021-01-30 12:30 77
Украинский футболист Путин нашел себе новый клуб в Европе 2021-01-28 20:00 112
видео Порье нокаутировал Макгрегора на UFC 257 2021-01-24 10:00 406