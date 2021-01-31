Вакцинация от Covid-19 в Украине: где и как можно будет записаться

В мире уже начата массовая вакцинация от Covid-19, а некоторые страны даже уже ждут вторую вакцину. В Украине же совсем скоро начнется только первая волна вакцинации граждан, но где, как и когда можно будет записаться, уже сейчас рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
На все вопросы о вакцинации он ответил в интервью ТСН.
Украинцев беспокоит главный вопрос, как именно будет происходить процесс записи на вакцинацию, что правильно делать в этом случае. Нужно ли звонить семейному врачу или можно записаться как-то иначе? Ляшко ответил на это так:
"10.02 у нас уже будет полностью тестированы в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактике. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируется и записываются такие то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить".
Как пояснил главный санитарный врач, система подразумевает три варианта, как украинцы могут записать на вакцинацию:
Виктор Ляшко пояснил, что даже если у человека нет договора ни с одним из семейных врачей, не будет никакой проблемы, чтобы записать на вакцинацию самостоятельно.
"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства к определенному пункту прививки," - добавил Ляшко.
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