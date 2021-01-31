Коронавирус Зеленский рассказал, будет ли вакцинация в Украине принудительной

2021-01-31 12:00 126

 

Президент Украины Владимир Зеленский после заявления о бесплатной вакцинации добавил и про ее прохождении исключительно на добровольной основе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своей сайте.

"Иммунизация будет добровольной. Однако и Президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации", - рассказали в ОП.

К тому же Владимир Зеленский отметил, что постоянно идут споры по поводу даже хорошо известных вакцин.

"на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса - это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок.

Это также забота обо всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", - говорит Зеленский.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно, а гражданам предложат качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.

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