Коронавирус Снижение памяти, сердцебиение: врач сказала, как COVID-19 поражает молодежь

2021-01-31 13:30 112

 

В последнее время участились случаи осложненного течения коронавирусной болезни у молодых людей с тяжелыми последствиями, в частности, снижением памяти.

Об этом рассказала директор (главврач) Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан. "Среди молодежи много пациентов, которых мы пролечиваем, но потом они обращаются за помощью", – сообщила она.

Медик перечислила основные жалобы таких пациентов: "Это астенические синдромы, снижение памяти, трудно сконцентрироваться, повышенное сердцебиение при физических нагрузках, миокардиты. Молодежь в большинстве случаев жалуется на это".

Мостепан добавила, что среди молодых пациентов с такими симптомами есть те, кто ведут здоровый образ жизни и "интеллектуально развитые люди, юристы, айтишники". "Именно у этой локальной группы мы замечаем такие синдромы после перенесенной болезни. Которую, кстати, они не настолько сложно переносили".

Врач предположила, что причиной этого может быть мутация COVID- 19. Однако, заметила, что утверждать это можно будет лишь после проведения соответствующих исследований. "Пока это только на уровне разговоров".

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