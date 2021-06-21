Мир К министру обороны РФ спецрейсом прибыл на переговоры лидер хунты

2021-06-21 15:19

Глава хунты Мьянмы Мин Аунг Хлайн прибыл в Москву для участия в конференции по международной безопасности. Это стало его второй известной поездкой за границу с тех пор, как он захватил власть в результате переворота в стране, сообщает агентство AFP со ссылкой на государственное телевидение Мьянмы MRTV.

Лидер военных путчистов прибыл из мьянманской столицы Нейпьидо спецрейсом "по приглашению министра обороны России". В аэропорту его "приветствовал" посол России в Мьянме. Не сообщается, как долго Хлайн будет находиться в России.

Позже посольство Мьянмы в России подтвердило прибытие Мин Аунг Хлайна.

Напомним, Москва является союзником и крупным поставщиком оружия для вооруженных сил Мьянмы.