Мир Мьянма обогнала Афганистан по производству опиума

2024-06-30 22:58

Мьянма обогнала Афганистан по объемам производства опиума. Об этом отмечается во Всемирном докладе по наркотикам, который подготовлен Комиссией ООН по наркотикам и преступности (UNODC). (Примечание: официальная статистика по состоянию на 2023 год).

Согласно отчету UNODC, в 2023 году производство опиума в Мьянме увеличилось на 36%.

В то время как в Афганистане действует строгий запрет на производство опиума, который был установлен, по решению нынешних фактических властей, еще с 2022 года.

Что касается объемов глобального производства опиума в мире, то в 2023 году наблюдалось сокращение объемов на 75%.

Что касается объемов глобального потребления наркотиков, то по данным ООН, только в 2022 году в мире употребляли наркотики более 292 миллионов человек. За предыдущее десятилетие этот показатель вырос на 20%.

В ООН предостерегают: сокращение производства опиума может способствовать росту смертности от передозировки наркотиками. Учитывая, что «потребители» наркотических средств в условиях дефицита «натурального предложения» вынуждены переходить на синтетические опиоиды.

«Продолжительный дефицит афганских опиатов может иметь многочисленные последствия как в Афганистане, так и в странах-«транзита», а также для стран-конечных потребителей. Кроме того, снизится уровень чистоты производимого героина», - отмечается в докладе ООН.

«Спрос на «услуги» по лечению от опиоидов, в том числе на метадон, бупренорфин и морфин, может вырасти. Но если этих «услуг» будет недостаточно, то «потребители» героина могут перейти на использование других опиоидов. Этот переход может представлять значительный риск для здоровья, а также способствовать увеличению случаев передозировки при употреблении наркотиков. Особенно, если альтернативные опиоиды включают сильнодействующие вещества (например, фентанил или нитазен)», - подчеркивают в ООН.

 

Игорь Шевырев.

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