Коронавирус Шмыгаль сделал важное заявление об ослаблении карантина в Украине

2021-02-01 17:30 175

Украина может вернуться к адаптивному карантину - в ряде областей, где низкая заболеваемость коронавирусом, ограничения могут смягчить.

Об этом в понедельник, 1 февраля, во время традиционного селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - отметил он.

По словам Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тысяч. В то же время, несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных.

Премьер отметил, что на фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов.

Напомним, с 25 января в Украине перестали действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина.

В частности, вновь запрещено проводить массовые (культурные, в том числе концерты, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия с участием более 20 человек. Также под запретом прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.

Заведения общественного питания не работают с 23:00 и до 07:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов. Временные ограничения не касаются адресной доставки заказов и заказов с собой.

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