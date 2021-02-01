Коронавирус В Испании после прививки Pfizer ковид подхватили все 78 жильцов дома престарелых, семеро умерли

2021-02-01 18:00 196

 

В Испании семеро жителей центра для престарелых в городе Толедо, Лагартера, скончались после заражения коронавирусом и еще 71 человек инфицирован Covid-19. Это произошло после того, как обитателей центра для престарелых привили первой дозой вакцины Pfizer. Об этом сообщает Еuropapress.

Симптомы заболевания коронавирусов у вакцинированных 13 января первой дозой Pfizer пожилых людей стали проявляться через шесть дней. По словам управляющего центром для престарелых, 22 января всем получившим прививку сделали ПЦР-тесты и все они, кроме одного, оказались положительными.

По состоянию на понедельник, 1 февраля, скончались семеро заболевших. У них всех были хронические заболевания. Четверо заболевших госпитализированы, остальные изолированы по комнатам.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Их выписывают, а они умирают дома: волонтер указала на грубую неточность в статистике по коронавирусу

2021-01-30 15:00 371

Врачи назвали неожиданное последствие коронавируса

2021-01-28 21:00 602

ПОЛНЫЙ СПИСОК Адаптивный карантин в Украине: полный список ограничений и запретов, которые уже вступили в силу

2021-01-26 08:12 210

Оранжевый карантин вместо локдауна: что в Украине будет запрещено с 25 января до 28 февраля

2021-01-25 09:12 1043

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Когда украинцам может понадобиться свидетельство о вакцинации: объяснение Ляшко

2021-02-01 22:00 154

Ученые рассказали, как определить, что человек переболел коронавирусом

2021-02-01 19:30 1295

В Испании после прививки Pfizer ковид подхватили все 78 жильцов дома престарелых, семеро умерли

2021-02-01 18:00 196

Шмыгаль сделал важное заявление об ослаблении карантина в Украине

2021-02-01 17:30 175
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Когда украинцам может понадобиться свидетельство о вакцинации: объяснение Ляшко 2021-02-01 22:00 154
Ученые рассказали, как определить, что человек переболел коронавирусом 2021-02-01 19:30 1295
В Испании после прививки Pfizer ковид подхватили все 78 жильцов дома престарелых, семеро умерли 2021-02-01 18:00 196
Шмыгаль сделал важное заявление об ослаблении карантина в Украине 2021-02-01 17:30 175