Коронавирус В Испании после прививки Pfizer ковид подхватили все 78 жильцов дома престарелых, семеро умерли

2021-02-01 18:00 196

В Испании семеро жителей центра для престарелых в городе Толедо, Лагартера, скончались после заражения коронавирусом и еще 71 человек инфицирован Covid-19. Это произошло после того, как обитателей центра для престарелых привили первой дозой вакцины Pfizer. Об этом сообщает Еuropapress.

Симптомы заболевания коронавирусов у вакцинированных 13 января первой дозой Pfizer пожилых людей стали проявляться через шесть дней. По словам управляющего центром для престарелых, 22 января всем получившим прививку сделали ПЦР-тесты и все они, кроме одного, оказались положительными.

По состоянию на понедельник, 1 февраля, скончались семеро заболевших. У них всех были хронические заболевания. Четверо заболевших госпитализированы, остальные изолированы по комнатам.

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