Коронавирус Ученые рассказали, как определить, что человек переболел коронавирусом

2021-02-01 19:30 1295

 

Ученые из американского Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле назвали три признака незаметно перенесенного человеком коронавируса, сообщает Медикфорум.

Так, эксперты объяснили, что некоторые люди болеет коронавирусом совершенно незаметно, без характерных для болезни симптомов.

Однако о перенесенном недуге могут говорить неожиданно возникшие симптомы.

Одним из признаков подобного незаметного COVID-19 специалисты считают неожиданно возникающие проблемы с дыханием.

“Человек, незаметно перенесший коронавирус, может столкнуться с тем, что при ходьбе или подъеме по лестнице он начинает задыхаться, ощущает нехватку воздуха, одышку”, - рассказали в издании.

Еще одним признаком может быть суставная боль. Коронавирусная инфекция провоцирует развитие воспаления, в том числе затрагивающего костный аппарат.

Также о болезни может свидетельствовать внезапная боль в мышцах.

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