Экономика Новое падение гривны в феврале: что будет с курсом доллара уже на этой неделе, "бежать в обменники..."

2021-02-01 21:00 525

Украинцам рассказали, что будет с гривной и курсом доллара в ближайшее время

Так, экономисты рекомендуют вкладываться в гривну, но не на длительный период, пишет Сегодня.

Как прогнозирует Александр Охрименко, на текущей неделе гривна может ослабнуть по отношению к доллару на 5-10 копеек - до 28,35 грн/$.

С ним солидарен эксперт Олег Пендзин, который прогнозирует девальвацию гривны, но не существенную.

"На наличном рынке курс поднимется максимум на 15 копеек, до 28,40 грн/доллар в продаже", - озвучил он свой прогноз.

Другой же аналитик Андрей Шевчишин не согласен с коллегами и утверждает, что курс гривны наоборот укрепится.

"Ожидаем сохранение действующего торгового диапазона 28,1-28,3 грн/доллар. И следим за нижней границей и действиями НБУ по ее защите. Если провалим нижний уровень, рынок может перейти в среднесрочное сезонное укрепление. При этом, полагаю, что Нацбанк не допустит сильного укрепления гривни, как это было в 2019 году", - озвучил он свой прогноз в интервью журналистам.

Также эксперты пока не рекомендуют украинцам бежать в обменники и массово сдавать валюту в банки. Александр Охрименко советует гривны положить на краткосрочный депозит (не более 3 месяцев).

А вот для более долгосрочных инвестиций (год и более), доллар остается предпочтительнее.

Что касается курса валют на 1 февраля, то НБУ развел доллар и евро в разные стороны.

Американская валюта по сравнению со вчерашним днем подешевела на 6 копеек - до 28,13 грн.

Евро, в свою очередь, наоборот укрепился и подорожал до 34,15 грн.

Таким образом, курс валют от НБУ выглядит так:

$100 - 2813,24 грн

100 евро - 3415,7 грн.

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