Коронавирус Армения без испытаний одобрила российскую вакцину от коронавируса Спутник V

2021-02-02 14:45

Минздрав Армении одобрил российский препарат от коронавируса Спутник V на территории страны.

"Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса", - сообщается на сайте разработчиков препарата.

Вакцина одобрена приказом Минздрава на основании данных III фазы клинических испытаний в России без проведения дополнительных испытаний в Армении.

Ранее указанный препарат от коронавируса был зарегистрирован в России, Беларуси, Парагвае, Алжире, Гвинее, Туркменистане, Аргентине, Сербии.

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Польша отказалась от вакцинации пожилых граждан препаратом AstraZeneca 2021-02-02 13:15
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