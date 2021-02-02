Мир В Британии строят первый в мире городской аэропорт для аэротакси и дронов

2021-02-02 15:14

Британский стартап Urban-Air Port в партнерстве с Hyundai Motor планирует до ноября 2021 года построить в городе Ковентри в Англии первый в мире городской аэропорт для воздушных такси и грузовых дронов.

Как указано в елизе стартапа, проект направлен на демонстрацию того, как воздушные такси будут работать в городских условиях. Аэропорт будет приспособлен для перевозки как людей, так и грузов.

Уже осенью текущего года  посетители объекта смогут увидеть, как выглядят аэропорт с воздушными автомобилями, пассажирский дрон и рабочий электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL).

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