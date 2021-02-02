Спорт Перед отчислением из "Колоса" Селезнев выпивал в Турции с Ворониным, - СМИ

2021-02-02 18:30

Бывший партнер Селезнева по сборной Украины подтвердил факт встречи, однако отрицает употребление алкоголя.

История об отчислении нападающего Евгения Селезнева из футбольного клуба "Колос" (Ковалевка) не утихает. Журналист телеканала "Футбол" Валерий Крамар в специальном сюжете Вмикай підігрів рассказал новые подробности инцидента.

Согласно данным журналиста, ситуация произошла накануне контрольного матча против брестского "Руха", когда Селезнев вышел на предматчевую разминку, но на поле так и не появился, хотя был заявлен в стартовый состав.

Конфликт перенесся в раздевалку, а клуб из Ковалевки начал встречу в меньшинстве, пока на 10 минуте "Колос" не выпустил другого игрока, заменившего Селезнева.

При этом, журналист сослался на слухи, что вечером накануне игры Селезнев встречался с экс-футболистом сборной Украины, а ныне тренером московского "Динамо" Андреем Ворониным. В ходе дружеской посиделки бывшие партнеры по национальной команде якобы употребляли алкоголь.

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