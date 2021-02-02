Мир Прокурор попросила отправить Навального в колонию общего режима

2021-02-02 19:00

Прокурор Екатерина Фокина в ходе заседания в Мосгорсуде поддержала ходатайство ФСИН и потребовала отправить Алексея Навального на 3,5 года в колонию общего режима.

«Хочу напомнить, что Навальный — единственный дважды условно осуждённый человек в России. Больше ни к кому такое чрезвычайное снисхождение суда не применялось», — цитирует ТАСС Фокину.

Ранее представитель УФСИН попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде рассматривается вопрос об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток». Представление о замене условного наказания вынесла ФСИН и поддержала Генпрокуратура в связи с неоднократным нарушением обвиняемым обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

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