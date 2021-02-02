Коронавирус Месть владельцу за отрезанные уши. Стало известно, кто и почему поджег "Эпицентр"

2021-02-02 19:30

В полиции Николаева сообщили, кто 2 февраля поджег супермаркет "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области. Злоумышленника зовут Николай Николаевич Регушевский, он родился 20 февраля 1982 года.

Свой поступок он объяснил мотивами мести владельцу гипермаркета.

"Это месть за издевательство над людьми. Владелец "Эпицентра" еще 20 лет назад отрезал людям носы, уши, замораживал их и продавал в Европу. Таким образом он и поднялся. Из-за мести я ему спалил хотя бы один магазин. Я лично с ним знаком, но сейчас не знаю, как он выглядит. Возможно он сделал себе пластическую операцию", – сказал Регушевский.

Он также прокомментировал нападение на охранника супермаркета с топором.

Отметим, что "Эпицентр" принадлежит семейству Герег, а именно Александру Гереге, который является основателем и совладельцем сети.

"На выходе на меня набросились охранники, началась борьба. Один даже меня стукнул. У меня тоже повреждена голова", - объяснил поджигатель.

Кроме того, Регушевский недавно, в январе 2021-го, развелся со своей женой. У них есть общий ребенок и его экс-супруга подавала иск на взыскание алиментов.

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