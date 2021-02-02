Коронавирус Медики выяснили, что коронавирус "бьёт" по почкам

2021-02-02 21:30

Давно известно, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает клетки не только лёгких, но и проникает в слизистую оболочку носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других внутренних органов. Подобная особенность вируса может объяснить, почему многие заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют чувство обоняния, испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Американские учёные из Йельского университета нашли ещё один пример подобной деятельности коронавируса. Они разработали тест, позволяющий находить обрывки белков SARS-CoV-2 в образцах человеческих выделений, чтобы понять, способен ли вирус вызывать тяжёлые нарушения в работе почек, поскольку некоторые их клетки обладают большим числом рецепторов ACE2, при помощи которых SARS-CoV-2 и проникает в клетки.

Исследователи вооружились образцами мочи и мокроты более ста пациентов, попавших в больницы Йеля и Филадельфии, и проанализировали их при помощи разработанной ими системы. Затем медики сопоставили полученные результаты и оценили, как часто появление инфекции в органах дыхания сопровождалось проникновением вируса в ткани почек и связанных с ними органов. Выяснилось, что обрывки молекул S-белка коронавируса — ключевого компонента его оболочки, участвующего в проникновении SARS-CoV-2 в новые клетки — присутствовали в выделениях более четверти взрослых носителей COVID-19.

Зато это совершенно не было характерно для детей — среди них учёные зафиксировали всего один случай присутствия вируса в тканях почек. Присутствие вируса в органах выделения у пациентов, по словам исследователей, фактически всегда сопровождалось развитием альбуминурии — аномально высокой концентрацией альбумина в моче, что свидетельствует о появлении достаточно серьёзных повреждений почек.

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