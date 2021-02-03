Вакцинация от коронавируса, украинцев предупредили о специальных списках: "Всех, кто откажется..."

В Министерстве здравоохранения Украины раскрыли подробности предстоящей вакцинации
Об этом 3 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время ежедневного брифинга.
Всех, кто получит прививку от коронавируса или откажется от нее, внесут в единую базу Министерства здравоохранения.
Отмечается, что это делается, чтобы данные об иммунизации населения было удобно использовать. К примеру, когда пациент обратится к врачу, можно будет легко узнать, есть ли у него прививка от COVID-19.
"Для этого нами разработан модуль иммунизации, который использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных по этому направлению. Он позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате как для врача, так и для самого пациента", – сообщил заместитель министра.
Система предусматривает хранение большого количества важной информации о типе вакцины, которая была введена, ее дозировке, способе введение, причине проведения или не проведения вакцинации.
Отметим, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцинацию в Украине начнут примерно с 15 февраля. В это время иммунизировать будут группы риска и силовиков.
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