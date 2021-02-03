Мир США готовятся к возможному прямому военному столкновению с РФ

2021-02-03 17:30

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард оценил возможность военного столкновения с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для официального издания Военно-морского института США в среду, 3 февраля.

Как отмечает адмирал, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась.

"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", - заявил военный.

По его мнению, Вашингтону не стоит исключать возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников. Он подчеркивает, что Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, пока Минобороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом - страны бросают вызов международным нормам силовыми способами, "невиданными со времен разгара холодной войны". Ричард призывает не оставлять эти действия без ответа, а США должны "активно конкурировать", чтобы сдерживать агрессию других стран.

"Уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить", - резюмировал адмирал.

Напомним, что ранее госсекретарь США прокомментировал митинги в России. США осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных демонстрантов.

В свою очередь МИД РФ обвинил Штаты в организации протестов. Москва призвала Вашингтон прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

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