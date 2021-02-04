Мир Европейский судом по правам человека отменил запрет на попрошайничество в Швейцарии

2021-02-04 15:12

В Швейцарии временно приостановили действие запрета на попрошайничество. Соответствующее решение было принято в стране на фоне вынесения вердикта Европейским судом по правам человека, рассмотревшим дело о тюремном заключении одной из женевских попрошаек. 

Как сообщает Blick, в связи с решением суда правоохранительные органы Швейцарии перестанут возбуждать дела в отношении просящих милостыню граждан.

"Швейцарские власти обязаны выплатить компенсацию женщине из Румынии, которая занималась попрошайничеством на одном из шоссе в Женеве и была за это оштрафована на 500 франков - примерно 466 евро. Поскольку у нее не было работы и она не получала социальной помощи, платить ей было нечем, и за неуплату штрафа ее поместили на пять дней в следственный изолятор", - рассказывает издание.

Спустя семь лет ЕСПЧ пришел к выводу, что наказание не соответствовало целям борьбы с организованной преступностью или защиты прав местных жителей. Более того, политика властей Швейцарии противоречит статье о праве на уважение частной и семейной жизни Европейской конвенции по правам человека. Теперь кантон Женева должна будет выплатить ей 922 евро в качестве компенсации морального ущерба.

На фоне постановления ЕСПЧ прокуратура Женевы призвала власти страны изменить действующий с 2008 года закон, запрещающий просить милостыню. Так, ведомство предложило наказывать попрошаек только в тех случаях, когда они ведут себя агрессивно, а также попрошайничают с детьми или делают это вблизи банкоматов.

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